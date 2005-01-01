«UA:Перший» почав показ норвезького серіалу «Окуповані» про гібридну війну Росії проти Норвегії

Перший сезону серіалу вийшов на «UA: Першому» з професійним українським закадровим озвученням

Телеканал «UA:Перший» купив права на показ першого сезону норвезького серіалу «Окуповані» з вигаданим сюжетом про окупацію держави Росією. Серіал вийшов в ефірі каналу у суботу, 31 березня. Також тривають переговори щодо закупівлі прав на другий сезон.

У січні показ серіалу анонсував голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. Тоді він запевнив, що НСТУ купила права на показ першого сезону серіалу: «Суму відкрити не можу, це завжди дуже погано впливає на ринок (втрачаємо наступні контракти, бо ми вмовляємо фірми продавати нам дешевше за ринкову ціну, а коли та якщо це спливає – то комерсанти страшенно ображаються), але я гарантую, що права ми купили; контракт в нас на "UA: Перший" і зараз торгуємось за права на "UA:Крим"».

До слова, прем'єра серіалу відбулась 27 вересня 2015 року на каналі TV-2. Перший сезон складається з 10-ти серій. Це найдорожчий норвезький телесеріал, бюджет першого сезону склав €9,7 млн. Права на показ першого сезону були продані Великій Британії, Німеччині, Франції, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії, країнам Бенілюксу тощо. У 2016 році студія «Гуртом» зробила власне озвучування українською мовою.

Зураб Аласанія сказав, що на «UA:Першому» вийде перший сезону серіалу з закадровим озвученням на шість голосів, «це професійний войс-овер» і підтвердив, що це буде озвучення студії «Гуртом».

На запитання, чи буде на Суспільному другий сезон, голова правління НСТУ сказав: «Поки дуже-дуже дорого. Продовжимо переговори, коли відкатаємо перший сезон. До того часу, сподіваємось, спаде ціна і на другий сезон».

Прем'єра другого сезону серіалу на Viaplay відбулася 29 вересня 2017 року, вийшло 8 серій.

Події серіалу «Окуповані» відбуваються в недалекому майбутньому. На Близькому сході йде війна, яка паралізувала нафтовидобуток. Норвегія, зважаючи на кліматичні зміни, повністю припиняє видобуток нафти, плануючи замінити її на альтернативне ядерне паливо - торій. Євросоюз, незадоволений припиненням видобутку нафти і газу у Північному морі, звернувся до Росії з проханням окупувати Норвегію і відновити нафтовидобуток. Москва погоджується і захоплює норвезькі нафтогазові родовища з метою контролю над ринком нафти.

Додамо, що на сайті щотижневої газети з питань європейських справ у Брюсселі Politico Europe серіал «Окуповані» порівняли з окупацією Криму «зеленими» чоловічками.