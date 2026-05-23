Угорщина відновила заборону на експорт для 20 категорій продуктів з України

Угорщина запровадить заборону на імпорт сільськогосподарських продуктів з України, повідомив 22 травня на своїй сторінці у фейсбуці премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Близько тижня тому втратив чинність документ про заборону імпорту українських продуктів, який затвердив уряд його попередника, Віктора Орбана.

«Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України», – повідомив Мадяр.

Премʼєр-міністр додав, що відповідні розпорядження вже опубліковані в угорській урядовій газеті.

«За відсутності зобов'язання дотримуватися суворих правил виробництва, безпеки харчових продуктів та здоров'я рослин, передбачених законодавством ЄС, українські товари мають недосяжну конкурентну перевагу, що спричиняє серйозні порушення на внутрішньому ринку держав-членів», – йдеться у документі.

Зазначимо, з 2023 року в Угорщині діяла заборона на ввезення понад 20 категорій української аграрної продукції. Заборона стосувалася заборони на ввезення яловичини, свинини, м’яса птиці, яєць, насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, ячменю та борошна.

Документ ухвалив уряд Віктора Орбана в межах дії надзвичайного стану. 14 травня 2026 року новостворений уряд Петера Мадяра скасував дію надзвичайного стану, через що постанова про імпорт втратила чинність. Втім, Угорщина не надала офіційного дозволу на імпорт українських товарів, а згодом все ж відновила його заборону.