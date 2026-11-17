Російський дрон впав за 300 м від залізничного вокзалу у Мукачеві

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про тимчасове призупинення залізничного сполучення з Україною. Причиною став удар російського дрона поблизу залізничної станції на Закарпатті. Про це Петер Мадяр повідомив у вівторок, 17 листопада.

За словами Петера Мадяра, Угорщина припинить залізничне сполучення з Україною на два дні. Таке рішення угорський премʼєр ухвалив через російський дрон, який упав за 300 м від залізничної станції у Мукачево.

«Нещодавно російський безпілотник впав на Закарпатті, за 300 метрів від залізничної станції Мукачево. Угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, евакуювали. Залізничний рух між Угорщиною та Україною буде призупинено на сьогодні та завтра (17 та 18 листопада, – ред.)», – написав Петер Мадяр.

Україну та Угорщину сполучають кілька міжнародних залізничних рейсів. Актуальний розклад радимо переглянути на сайті «Укрзалізниці».

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Нагадаємо, вранці у вівторок, 17 листопада, Росія атакувала місто Мукачево на Закарпатті ударним безпілотником. Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола повідомив, що ударний дрон влучив у старі приміщення за Берегівським мостом. Поруч розташоване підприємство, назву якого він не уточнив. Повітряну тривогу в Мукачівському районі оголосили о 9:24, вона тривала до 12:12. О 9:56 місцеві телеграм-канали повідомили про влучання у Мукачево.

До слова, росіяни не вперше завдають ударів по залізничній інфраструктурі України, розташованій поблизу кордону з іншими країнами. Зокрема, 12 вересня росіяни вдарили по пасажирському поїзду в Луцьку, унаслідок чого виникла пожежа. 13 вересня 2026 року російський дрон вдарив по пасажирському поїзду, який перебував за 2 км від кордону з Польщею у Волинській області. Того ж дня стало відомо, що через російську атаку співробітники «Укрзалізниці» евакуювали пасажирів дипломатичного поїзда, на борту якого перебували європейські посадовці, зокрема колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.