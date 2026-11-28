Роберт Бровді знову може в'їжджати до Угорщини

Угорщина скасувала трирічну заборону на в'їзд і проживання для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомило угорське видання Magyar Hang.

Національна генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини вже прибрала відповідну заборону зі своєї системи. Повідомлення про скасування обмежень оприлюднили 18 листопада. У документі йдеться, що трирічну заборону на в'їзд і проживання для громадянина України скасували, а попередження про неї видалили з міграційного реєстру.

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Журналісти звернулися за поясненнями до кількох угорських міністерств. Відповідь надало Міністерство внутрішніх справ, де пояснили, що ініціювати запровадження заборони або її скасування може Управління захисту конституції. Обмеження знімають, якщо загроза національній безпеці більше не існує. Для цього необхідний висновок Інформаційного управління. Якщо обставини, через які запровадили заборону, суттєво змінилися, міграційна служба може скасувати її або скоротити строк дії.

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Видання також звернуло увагу, що рішення про скасування обмежень ухвалили ще до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті.

Нагадаємо, у серпні 2025 року тодішній глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив про заборону на в'їзд для Бровді після ударів по нафтопроводу «Дружба». Він заявив, що командиру підрозділу, відповідального за атаки, заборонять в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Бровді відреагував на рішення Сіярто, порадивши йому засунути санкції куди подалі. Він також звинуватив тоді угорського міністра в захисті власних інтересів замість суверенітету країни та заявляв, що угорські посадовці отримують вигоду від дешевої підсанкційної сировини.