Влада Угорщини включила росіян та білорусів у державну програму з підтримки гастарбайтерів

Угорщина спростила умови в'їзду для росіян і білорусів. Відтепер громадяни цих держав можуть безперешкодно в’їжджати на територію Угорщини без будь-яких перевірок безпеки та звідти їхати до інших країн ЄС. Про це повідомили RND та Deutsche Welle у понеділок, 29 липня.

Як зазначає німецьке видання RND, невдовзі після візиту угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян Російської Федерації та Білорусі в програму так званої «національної карти», яку видають для охочих працювати в Угорщині терміном на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки володарі «національної карти» на європейському рівні не проходять, тому таке нововведення угорців вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини. Навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 тис. заробітчан із сім'ями.

Експерт із зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський зазначив, що дозвіл в'їжджати в країну ЄС без перевірки безпеки в умовах, коли російська влада робить усе можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак, – неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним «таврувати всіх російських громадян».

Нагадаємо, 5 липня глава угорського уряду Віктор Орбан прибув з неоголошеним візитом до Москви, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Це викликало різку критику з боку західних союзників Угорщини. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що своїми візитами до Києва та Москви Віктор Орбан прагне підірвати західну військову допомогу Україні.

29 липня заступник глави міністерства закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Угорщина завжди має можливість вийти з ЄС чи НАТО, якщо їй не подобається політика організацій. Посадовець також порадив Орбану створити союз з російським диктатором Путіним.