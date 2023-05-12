Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто вимагає, щоб українці прибрали OTP зі списку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту «буде дуже важко» домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії. Як повідомляє Euronews, про це Сіярто сказав на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Швеції.

«Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – скандально і неприйнятно. Це вражає. Це обурливо», – заявив очільник угорського МЗС.

За його словами, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його включення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

Сіярто додав, що «дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже складно навіть розпочати переговори щодо 11-го санкційного пакету, поки ОТР перебуває в цьому українському списку».

«Ми вимагаємо, щоб українці прибрали OTP зі списку», – наголосив Сійярто.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання ним так званих Донецької та Луганської «народних республік».

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.