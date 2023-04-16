Тимчасова заборона на імпорт української продукції триватиме до 30 червня

Угорщина заборонила імпорт агропродукції з України через незадоволення угорських фермерів. Тимчасове обмеження триватиме до 30 червня, повідомило угорське видання 24.hu в суботу, 15 квітня.

За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, Євросоюз не може надати дієвих заходів для захисту угорських фермерів. Тому країна, як і Польща, змушена заборонити ввезення агротоварів з України.

«Уряд зобовʼязується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину», – заявив Іштван Надь.

Міністр сільського господарства заявив, що Україна почала експортувати до Європи зерно, м'ясо, олію, мед та яйця, які виготовляються без дотримання європейських стандартів, тобто, продукти є не такими затратними під час виробництва. Це не дає відповідної конкуренції європейським аграріям та фермерам та забажає збуту продукції. Тимчасове рішення щодо української продукції триватиме до 30 червня, допоки Євросоюз не знайде розв'язання цієї проблеми.

Нагадаємо, 15 квітня Польща першою ухвалила постанову, яка забороняє ввозити зерно та сільгосппродукцію з України. Агропродукти, список яких оприлюднили у польському уряді, більше не можна ввозити до країни навіть транзитом.