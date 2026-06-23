Петер Мадяр заявив, що очікує відставки генпрокурора

Генеральний прокурор Угорщини Балінт Габор Надь піде у відставку після справи щодо викрадення інкасаторів та коштів українського «Ощадбанку». Про це під час пресконференції 22 червня повідомив журналістам премʼєр-міністр Петер Мадяр, передає HVG.

За його словами, уряд очікує, що генеральний прокурор країни піде у відставку за власним бажанням. Мадяр наголосив, що від Надя очікують цього кроку.

На запитання журналістів, чи повʼязана відставка генпрокурора зі справою про затримання та викрадення інкасаторів «Ощадбанку», премʼєр-міністр відповів ствердно.

«Це може бути пов'язано», – сказав він.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Балінт Габор Надь був призначений у 2025 році рішенням президента Угорщини після звільнення попереднього генпрокурора Петера Польта. Він мав пробути на посаді девʼять років.

Якщо Габор Балінт Надь подасть у відставку, парламент визначить його наступника на основі пропозиції президента. Згідно з правилами, зміненими у 2024 році, на посаду генерального прокурора можуть бути висунуті лише прокурори.

Раніше, 11 червня, у відставку пішов керівник Головної слідчої прокуратури Пол Фюхт. За даними HVG, його звільнення було повʼязане з незаконними рішеннями у справі «Українського золотого конвою». Видання зазначає, що підозри у незаконних рішеннях можуть отримати не тільки прокурори, але й члени попереднього уряду Віктора Орбана.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Скандал з «Українським золотим конвоєм»

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі «Ощадбанку». Співробітники банку перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, у межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія». Відомо, що серед незаконно затриманих українців був генерал-майор СБУ у відставці Геннадій Кузнєцов.

6 березня уряд Угорщини заявив, що українців затримали у межах операції «Український золотий конвой», а вилучення цінного вантажу пояснили тим, що підозрюють Україну у відмиванні грошей.

Ввечері того ж дня Угорщина передала України сімох викрадених інкасаторів «Ощадбанку», але авто банку, готівку та цінності віддали значно пізніше.

Угорське видання Telex повідомляло, що затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Будапешті було особистим рішенням тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Водночас генпрокуратура Угорщини відкинула цю заяву та повідомила, що розслідування всіх обставин справи триває й досі.

17 червня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром доручив відповідним органам провести внутрішнє розслідування у справі про викрадення інкасаторів та коштів українського «Ощадбанку». Тоді премʼєр-міністр заявив, що генпрокурор має «негайно зайнятися цим питанням».