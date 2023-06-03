Угорський уряд опублікував ролик із закликом до миру в Україні, але карта України в ньому – без Криму

Угорська влада оприлюднила ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні, у якому Крим зображено як частину території Росії, повідомила «Європейська правда» з посиланням на угорські опозиційні ЗМІ. Хоча ролик вийшов ще у вівторок, журналісти звернули на нього увагу лише в п’ятницю.

«Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною», – говорить на відео закадровий голос.

«Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру», – йдеться далі в ролику.

Ці слова супроводжуються нетитрованими відео із зображенням дітей і жінок-біженців, танків, а також карти України, яка чомусь не охоплює територію Криму.

Офіційно Угорщина, як і переважна більшість держав світу, не визнає протиправної анексії Криму Росією у 2014 році.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю державному радіо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лякав Україну тяжкими втратами під час контрнаступу та закликав почати переговори з Москвою. Увідповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко сказав, що Угорщина може долучитися до припинення війни, якщо допоможе повернути російську армію в Росію.