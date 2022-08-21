У Мостиськах-2 на Львівщині триває будівництво зернового термінала компанії UGTC Trade. Зараз приступили до будівництва зернових бочок і модернізації бізнес-процесів: приймання, відвантаження та сушіння зерна. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Паралельно триває навчання нової команди професіоналів, що буде працювати на терміналі. Велику частину часу приділяємо саме робочим бізнес-процесам, адже саме вони лежать в основі безперебійної роботи нового об’єкту», – зазначають в UGTC Trade.

У компанії також повідомили, що зерновий термінал на Львівщині матиме одразу два типи під’їзних залізничних колій: європейської та української.

За проектом, потужність нового об’єкту на початковому етапі становитиме 100 тис. тонн зерна на місяць.

UGTC Trade (ТОВ «УЗТК Трейд») з 2019 року займається оптовою торгівлею зерновими, олійними та бобовими культурами. Компанія є власником п’яти перевантажувальних терміналів в Україні, три з яких збудовано за минулі пів року. Влітку мали відкритий зерновий термінал в Чернігові, проте плани відтермінували через російське вторгнення.