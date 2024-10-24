Подія сталася вночі біля кордону з Угорщиною

Прикордонники Мукачівського загону врятували 29-річного прикарпатця, який під час незаконного перетину кордону заблукав і не міг вибратися з болота.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 24 жовтня, подія сталася вночі біля кордону з Угорщиною. Прикарпатець скочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості.

«На гарячу лінію Держприкордонслужби звернувся житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: “Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам”. За координатами, які надав порушник, прикордонники з’ясували, що він перебуває на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби Горонглаб», – інформують в ДПСУ.

Невдовзі група реагування знайшла чоловіка і витягнула з води. Його доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та дали можливість висушити взуття і особисті речі. За спробу незаконного перетину державного кордону України прикарпатцю загрожує адміністративна відповідальність.