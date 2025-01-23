Указ Дональда Трампа не зупинить безпекову допомогу Україні

Указ Дональда Трампа, відповідно до якого США на 90 днів призупинить всі програми зовнішньої допомоги, не стосується програм безпекової допомоги Україні. Про це у четвер, 23 січня, повідомив «Голос Америки» з посиланням на Пентагон.

«Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки», – цитує «Голос Америки» міноборони США.

Зазначається, що укладені за каденції Джо Байдена контракти на виробництво зброї для України, залишаються чинними. Крім того, указ Дональда Трампа не вплине на постачання Україні зброї зі складів США у межах програми PDA, що раніше було оголошено Джо Байденом.

Втім, як вказує «Радіо Свобода», наразі невідомо, як указ Дональда Трампа вплине на невійськову допомогу Україні від США. Оскільки посольство США в Україні не надало додаткових пояснень. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Агентство з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні понад 37 млрд доларів допомоги, з яких 30 млрд доларів – пряма бюджетна підтримка. Гроші від USAID в Україні витрачають на підтримку державного сектору, освіту, антикорупційні органи, допомогу ВПО тощо.

Нагадаємо, Після інавгурації Дональд Трамп підписав низку раніше анонсованих указів. Серед яких – указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США строком на 90 днів. Таке рішення спричинене бажанням Трампа перевірити, чи відповідають вони цілям його політики.