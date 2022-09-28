Україна веде перемовини з Росією щодо обміну полонених за формулою «всіх на всіх». Координаційний штаб також працює над створенням карток військовополонених. Це мають бути особисті сторінки, де родичі зможуть легше відстежувати всі зміни статусу полонених. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі з представниками родин захисників України у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомило видання «Лівий берег».

Буданов зауважив, що обмін 21 вересня відкрив нові можливості для проведення наступних обмінів полоненими. Під час зустрічі йшлося про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – як рядових, так і офіцерів, строковиків, які потрапили в полон російських окупантів.

Також під час зустрічі говорили про звільнення тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами. Це українські медики та, до прикладу, музиканти оркестру морської піхоти.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже понад 20 обмінів, загалом вже вдалося повернути в Україну близько 800 українських полонених.

Нагадаємо, 21 вересня Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті якого деякі захисники «Азовсталі» повернулися додому. Було звільнено 215 українських військових.

За інформацією патронатної служби Азову, ще майже 800 азовців перебувають у російському полоні, серед них – понад 40 жінок, є і вагітні.