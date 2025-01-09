Олексій Чернишов заявив про готовність України надати роботу з бронюванням у разі повернення українців з-за кордону

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив про готовність України надати роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від мобілізації військовозобов’язаним, які зараз перебувають за кордоном. Про це міністр розповів у коментарі для «Радіо Свобода» у середу, 8 січня.

За словами Олексія Чернишова, зараз в Україні брак кадрів на оборонних підприємствах. Аби розв'язати це питання, країна готова надати роботу українцям, які зараз перебувають за кордом, та забронювати їх від мобілізації.

«Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це й оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби», – заявив Олексій Чернишов.

Для цього в Україні та інших країнах, де зараз перебувають українці, розгорнуть центри, у яких пропонуватимуть такі вакансії та заохочуватимуть обирати професійний шлях в Україні.

«Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», – сказав Олексій Чернишов.

Водночас міністр єдності зауважив, що «чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент».

Нагадаємо, 23 грудня 2024 року Олексій Чернишов заявляв про готовність 50% українців призовного віку повернутися в Україну до завершення війни. За словами міністра, для цього в Україні мають «вирішити питання з бронюванням».