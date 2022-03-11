Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України готувалася до захисту від вторгнення Росії, але не могла відкрито заявляти про це громадянам. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми не могли суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик РФ, щоб тут почався хаос. Ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться», – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що влада зовсім не була готова до того, що вторгнення відбудеться з боку Білорусі.

«Єдине, що можу сказати: ми не очікували, що це відбудеться з боку, безпосередньо, Білорусі. Такого "удару в спину" ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати», – сказав Данілов.

За його словами, влада почала оцінювати ризик війни як реальний у листопаді 2021 року.

Данілов каже, що українська влада вважала, що Росія буде здійснювати наступ на харківському, донецькому, луганському та кримському напрямках. Посадовець вважає, що ніхто у світі не очікував на таку повномасштабну війну в 21 сторіччі.

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