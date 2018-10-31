Україна на чотири дні частково закрила для польотів повітряний простір над Чорним морем

Впродовж 1—4 листопада українські військові випробовуватимуть нові керовані ракети

СуспільствоКатерина Чурилова, 31 жовтня5996

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Україна на чотири дні частково закрила для польотів повітряний простір над Чорним морем
фото з відкритих джерел
Українська крилата ракета «Нептун»

Повітряний простір над Чорним морем закриють з 1 по 4 листопада для проведення випробувань керованих ракет. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський, передає LB.ua.

«Завтра (1 листопада, - ред.) почнуться льотно-випробувальні навчання у Херсонській області з випробування керованих ракет до зенітно-ракетних комплексів», – зазначив Струтинський.

Як інформує «Інтерфакс-Україна», польоти заборонять поблизу узбережжя Херсощини.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що масштабні випробування крилатих ракет українського виробництва відбудуться наприкінці 2018 року. Турчинов зазначив, що тактико-технічні характеристики українських ракет не суперечать угоді про знищення та нерозповсюдження ракет середньої дальності.

У серпні на одному з полігонів Одещини відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети. Тоді в РНБО повідомляли, що ці ракети мають забезпечити надійну оборону Чорноморського і Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів. За допомогою таких крилатих ракет може бути знищено військові та інфраструктурні об'єкти, серед яких стратегічні мости і поромні переправи, зазначали в РНБО.

Наприкінці 2016 року Повітряні сили Збройних сил провели навчальні повітряні ракетні стрільби на півдні країни і над Чорним морем. Росія заявила протест Україні і обіцяла завдати ракетного удару по українських пускових установках.

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