21-річний російський офіцер, який потрапив у полон ЗСУ на Покровському напрямку

У 2026 році до України надійшла рекордна кількість заявок від росіян щодо пошуку зниклих безвісти окупантів віком від 18 до 24 років. Про це у пʼятницю, 17 липня, повідомили у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Проєкт «Хочу найти» створили для допомоги росіянам у пошуку родичів, які зникли безвісти на війні проти України. Він розпочав роботу у січні 2024 року. За цей час до проєкту надійшло 205 999 звернень щодо розшуку зниклих безвісти російських окупантів.

«Хочу найти» проаналізував отримані за весь час роботи звернення та відзначив значне зростання кількості росіян віком від 18 до 24 років, які зникли безвісти на війні проти України.

У 2024 році «Хочу найти» отримав 8,5% заявок щодо пошуку зниклих на фронті росіян цієї вікової категорії. Під час Курської операції у серпні 2024 року кількість таких звернень зросла до 16%. Координатори проєкту повʼязують це з тим, що російське командування відправило на Курщину велику кількість строковиків. У 2025 році до проєкту надійшло 13% заяв про розшук російських військових віком до 25 років, а вже у 2026 році цей показник зріс до 15,2%.

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Динаміка заявок щодо зниклих на війні проти України росіян віком від 18 до 24 років

Проєкт «Хочу найти» припускає, що ця тенденція посилюватиметься, оскільки російське керівництво почало активно вербувати молодь для участі у війні проти України, щоб компенсувати великі втрати на фронті.

«Військове відомство Росії продовжує примушувати солдатів-строковиків підписувати контракти. Окрім цього, протягом останніх шести місяців Міноборони по всій Росії активно вербує студентів під виглядом служби у військах безпілотних систем», – зазначили у проєкті «Хочу найти».

Нагадаємо, на Херсонщині українські військові захопили в полон названого правнука генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва.