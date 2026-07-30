Наслідки атаки на Московський НПЗ, 18 червня 2026 року

США та Франція надали Україні розвідувальні дані, які допомогли скласти мапу розташування російських засобів протиповітряної оборони. Завдяки цьому українські дрони можуть оминати системи ППО під час ударів по нафтопереробних підприємствах ворога. Про це 29 липня повідомила газета Financial Times з посиланням на українських посадовців.

За їхніми словами, отримана від союзників інформація також допомогла українським підрозділам далекобійних дронів точніше визначати пріоритетні цілі та «зрозуміти, куди завдавати ударів».

FT зазначає, що Сили оборони України змінили тактику далекобійних ударів по енергетичній галузі Росії. Замість масштабних атак на нафтопереробні заводи вони зосередилися на більш цілеспрямованих ударах по критично важливих елементах, які важко замінити.

Українські військові, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що мета Києва більше не полягає лише у підпалі НПЗ чи знищенні резервуарів з пальним, а в тому, щоб вивести заводи з ладу на довший час, збільшуючи ціну кожного удару для Росії.

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Співрозмовники видання розповіли, що перед виконанням бойових завдань оператори безпілотників проходять консультації з інженерами та експертами енергетичної галузі, які визначають найбільш уразливі й незамінні компоненти нафтопереробних заводів. Планування місій також передбачає кілька альтернативних цілей і сценаріїв дій на випадок непередбачених обставин.

За словами операторів дронів і згідно з аналізом супутникових знімків, який провела FT, Сили оборони дедалі частіше повторно атакують одне й те саме критично важливе обладнання ще до завершення його ремонту, не дозволяючи підприємствам відновити свою роботу.

Нагадаємо, 6 липня Сили оборони уразили найпотужніший НПЗ Росії – Омський нафтопереробний завод, розташований за 2500 км від кордону. Ця атака стала найглибшою далекобійною операцією України за час війни.