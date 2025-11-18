Skyranger 35 на шасі Leopard 1

Наступного тижня до України прибуде перша зенітна самохідна установка Skyranger 35, змонтована на шасі танка Leopard 1. Про це під час презентації Rheinmetall CMD 2025 повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише German Aid to Ukraine.

Виробництво й інтеграцію систем здійснює Rheinmetall Italia SpA в Італії.

На початку вересня цього року стало відомо, що Rheinmetall поставить в Україну зенітні самохідні установки Skyranger 35, встановлені на шасі Leopard 1, в межах контракту вартістю кількасот мільйонів євро. Фінансування цього замовлення забезпечує неназвана країна ЄС користуючись з надприбутків від заморожених російських активів.

Точна кількість установок, які буде передано Україні, наразі не розголошується.

As part of Rheinmetall's CMD 2025 presentation, Rheinmetall CEO Armin Papperger has just announced that the first Skyranger 35 SPAAG mounted on the Leopard 1 chassis will be delivered to #Ukraine as early as next week.



As known since the 9th of September, Rheinmetall will… pic.twitter.com/hXFRBT5WkQ — German Aid to Ukraine (@deaidua) November 18, 2025

Skyranger 35 – баштова система протиповітряної оборони малого радіуса дії, розроблена компанією Rheinmetall Air Defense AG. Вона оснащена 35-мм гарматою (1000 пострілів за хвилину), а її башта може підійматися на 85° з поворотом на 360°.

Маса дистанційно керованої башти у повному спорядженні становить 4,25 тонни. Керування здійснюють двоє операторів, які працюють із середини бойової машини. Конструкція дозволяє встановлювати башту на різні типи колісної та гусеничної техніки.

До боєкомплекту входить широка номенклатура боєприпасів, зокрема снаряди з радіопідривачем. Загальний боєкомплект машини становить 252 постріли, передає «Мілітарний».

Систему працюватиме на перехоплення безпілотників різних типів, проте вона також здатна ефективно уражати й наземні цілі.

Версія Skyranger 35 із платформою Leopard 1 була продемонстрована під час навчань із бойовою стрільбою у вересні 2024 року.