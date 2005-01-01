Україна подасть у суд ООН меморандум про порушення Росією морського права

Україна подасть меморандум у рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, інформує «Радіо Свобода».

За її словами, після того, як у лютому 2018 року Україна надасть меморандум, який містить виклад обставин, на які спирається Україна, відбудуться слухання арбітражу.

«Будуть слухання, після яких буде ухвалене рішення про наявність чи відсутність юрисдикції в арбітражу для розгляду цієї справи, тобто перший результат може бути вже в 2019 році», – повідомила вона.

Зеркаль уточнила, що потім відбудуться слухання справи по суті, що може відбутися у 2021 році.

Зазначимо, що ще в травні Арбітраж ООН з морського права визначив графік розгляду позову України проти Росії. Тоді повідомлялось, що Україна має подати документи в арбітраж до 19 лютого 2018 року.

14 вересня 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомило про позов в арбітражний трибунал щодо порушень морського права з боку Росії.

У заяві відомства йшлося, що Україна просить трибунал підтвердити її права як прибережної держави і зобов’язати Росію «припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях» відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року.

Конвенція ООН з морського права була підписана 1982 року і вступила в дію в 1994 році. Вона встановлює поділ морського простору між державами і регулює норми про внутрішні води, відкрите море, виняткову економічну зону, континентальний шельф тощо. Конвенцію ратифікували 159 країн, зокрема Україна і Росія.