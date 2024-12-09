Літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня

Україна проводить додаткову ідентифікацію тіл, які Росія передала Україні, заявивши що загиблі перебували на борту літака Іл-76. Літак зазнав авіакатастрофи у січні 2024 року. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомили омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що під час останніх репатріаційних заходів Росія передала Україні останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.

«Щодо заяв російської сторони про передачу тіл українських захисників, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака Іл-76 [...]Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям», – йдеться у повідомленні координаційного штабу.

Дмитро Лубінець та Координаційний штаб запевнили, що перебувають з усіма уповноваженими інституціями та стежать за ситуацією.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Україна повернула тіла 502 загиблих військовослужбовців. У понеділок, 9 грудня, російська уповноважена із прав людини Тетяна Москалькова заявила, що Росія нібито передала України тіла загиблих під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області українських військовополонених.

Авіакатастрофа Іл-76

Літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня 2024 року. Українська розвідка повідомляла, що він транспортував російські ракети для ЗРК С-300. Втім, росіяни заявили, що на борту літака нібито перебували 65 українських військовополонених, яких начебто перевозили для обміну з Україною. ГУР підтвердило, що 24 січня дійсно планувався обмін військовополоненими між Росією та Україною, але він не відбувся. Того ж дня ГУР припустило, що росіяни могли свідомо наразити українських військовополонених на небезпеку. Розвідувальне відомство також наголосило, що українська сторона виконала всі домовленості щодо підготовки обміну та доставила полонених росіян у безпечне місце, але не отримала інформації про транспортування українських військовополонених.

1 березня Росія заявила про готовність передати Україні тіла військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, але цього так і не сталось.