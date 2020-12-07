Україна та Грузія повинні якнайшвидше отримати План дій щодо членства в НАТО

Експерти цьогорічного Львівського безпекового форуму (відбувся 9-14 листопада 2020 року) звернулися до лідерів НАТО, США, ЄС та країн Чорного моря із закликом об'єднати зусилля та розробити чітку стратегію для протидії російській агресії у Чорному морі.

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Експерти наголосили на зростаючій важливості Чорного моря для трансатлантичної безпеки та визнали російську агресивну зовнішню політику ключовою загрозою для безпеки і процвітання регіону.

У документі також йдеться про загрозливе нарощення Росією військових сил у регіоні, зокрема збільшення військової присутності в країнах Південного Кавказу внаслідок розвитку конфлікту в Нагірному Карабасі, а також перетворення Чорного моря на пусковий майданчик для російських військових операцій на Близькому Сході, що стало можливим завдяки окупації Криму.

Експерти занепокоєні відсутністю чіткої стратегії НАТО в регіоні, що створює вакуум, який легко заповнює Росія, та наголошують, що Захід має застосовувати цілісний підхід до власного південно-східного флангу, що включає Балтію, Чорноморський регіон та регіон Середземного моря.

Серед конкретних кроків для покращення безпеки у Чорноморському регіоні експерти, зокрема, пропонують заборонити вхід кораблів з окупованого Криму до усіх європейських портів, забезпечити постійну присутність німецьких та американських кораблів у Чорному морі, зокрема в українських портах. Також необхідно розмістити у регіоні тренувальну базу для регулярних військових навчань країн Чорного моря та НАТО. Важливими експерти вважають також зусилля для протидії гібридним загрозам, зокрема перегляд власності на критичну інфраструктуру вздовж узбережжя та зменшення політичного впливу Росії на країни регіону.

Для укріплення позицій НАТО у регіоні підписанти документу звернулися з вимогою якнайшвидше надати Україні та Грузії реалістичний План дій щодо членства в НАТО, відповідно до рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Львівський безпековий форум відбувся за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

Інформаційні партнери форуму: Український тиждень, Цензор.Нет, 24 канал, «Фактор безпеки», Громадське радіо, Zaxid.net, Збруч, Радіо свобода/Крим.Реалії.