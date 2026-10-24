Україна та Росія припинять вогонь для здійснення гуманітарної місії в Олешках

Україна та Росія оголосили про припинення вогню на Херсонщині для проведення гуманітарної місії в Олешках. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, опублікованому у п’ятницю, 23 жовтня.

«Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом. Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Про припинення вогню на Херсонщині також заявили в Міністерстві оборони Росії. Режим тиші почне діяти з 04:00 27 жовтня, що відповідає 03:00 за київським часом.

Як повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець, гуманітарна місія відбуватиметься у кілька етапів. Обидві сторони припинять використання будь-якого озброєння на території всієї Херсонської області, а також на тих ділянках, що будуть залучені до місії. Далі розпочнеться розмінування шляхів до Олешок та прилеглих населених пунктах. Після цього до міста доставлять їжу, воду, а також ліки та інші медичні засоби для місцевої лікарні. Також місцевим жителям нададуть можливість евакуюватися з міста. За інформацією Білого дому, люди самостійно обиратимуть країну, до якої хочуть виїхати.

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Нагадаємо, з травня 2026 року до окупованих Олешок на Херсонщині не здійснюється регулярне постачання продуктів та медикаментів. Крім того, через бойові дії у місті на прилеглих населених пунктах відсутні електро- та газопостачання.

16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним щодо гуманітарної кризи в Олешках. Понтифік закликав Путіна припинити вогонь, щоб мати можливість надати допомогу жителям Олешок. Вже 19 жовтня стало відомо, що Україна та РФ узгоджують запровадження режиму тиші на Херсонщині для здійснення гуманітарної місії.