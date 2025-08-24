Українські гімнастки зробили подарунок землякам на День незалежності

В останній день чемпіонату світу з художньої гімнастики, який відбувався у бразильському Ріо-де-Жанейро, збірна України здобула золото у групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.

Нашу країну представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемет, які кваліфікувалися у фінал з четвертого місця кваліфікації. Українки на вирішальному етапі зуміли обійти Бразилію і випередити Китай.

ЧС-2025 з художньої гімнастики. Групові вправи (3 м'ячі та 2 обручі):

Україна – 28,650 бала

Бразилія – 28,550

Китай – 28,350

До слова, для України це золото стало лише другим в історії у групових вправах. Раніше українські гімнастки перемагали на Мундіалі у 2002 році у вправах з п'ятьма стрічками. Також ця перемога стала першою з часів Ганни Різатдінової, яка у 2013 році тріумфувала на світовій першості у вправах з обручем.

Нагадаємо, Україна завершила чемпіонат світу в Бразилії з трьома нагородами. Окрім перемоги у групових вправах, українська команда стала третьою у командній першості, а Таїсія Онофрійчук вперше у кар'єрі виборола бронзу в індивідуальних вправах.