Україна вдруге в історії виграла золото групових вправ на ЧС-2025 з художньої гімнастики
Востаннє «синьо-жовті» тріумфували у цій дисципліні 23 роки тому
До теми
- Українка завоювала першу за 10 років медаль у вправах зі стрічкою на ЧС з художньої гімнастики ZAXID.NET
- Україна вперше за 10 років завоювала медаль командної першості на ЧС з художньої гімнастики ZAXID.NET
-
Золота Лілія, яку так і не зміг ніхто перевершити.
Цікаві факти про Лілію Подкопаєву, які ви могли не знати ZAXID.NET
В останній день чемпіонату світу з художньої гімнастики, який відбувався у бразильському Ріо-де-Жанейро, збірна України здобула золото у групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.
Нашу країну представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак та Валерія Перемет, які кваліфікувалися у фінал з четвертого місця кваліфікації. Українки на вирішальному етапі зуміли обійти Бразилію і випередити Китай.
ЧС-2025 з художньої гімнастики. Групові вправи (3 м'ячі та 2 обручі):
- Україна – 28,650 бала
- Бразилія – 28,550
- Китай – 28,350
До слова, для України це золото стало лише другим в історії у групових вправах. Раніше українські гімнастки перемагали на Мундіалі у 2002 році у вправах з п'ятьма стрічками. Також ця перемога стала першою з часів Ганни Різатдінової, яка у 2013 році тріумфувала на світовій першості у вправах з обручем.
Нагадаємо, Україна завершила чемпіонат світу в Бразилії з трьома нагородами. Окрім перемоги у групових вправах, українська команда стала третьою у командній першості, а Таїсія Онофрійчук вперше у кар'єрі виборола бронзу в індивідуальних вправах.