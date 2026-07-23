Ракета для системи ППО Patriot

Україна вироблятиме ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot у співпраці з однією з найбільших оборонних компаній у світі – Raytheon. Про це у четвер, 23 липня, повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом компанії Raytheon Джозефом Деантоною. Президент зазначив, що Україна вже застосовує техніку Raytheon для оборони від російських атак, а тепер співпраця вийде на новий рівень – спільне виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Крім того, Україна та Raytheon матимуть й інші напрями співпраці.

«Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для “петріотів”. [...] Під час зустрічі ми також обговорили інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати», – розповів Володимир Зеленський.

Raytheon Company – одна з найбільших оборонних компаній США та найбільший у світі виробник керованих ракет. Вона розробляє і виробляє озброєння, авіаційну й космічну техніку, а також електронні системи. Зокрема, Raytheon виробляє ЗРК Patriot, крилаті ракети Tomahawk, ракети класу «повітря – повітря» Sidewinder (AIM-9) та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які застосовують ЗСУ. Також Raytheon спільно з компанією Lockheed Martin виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin.

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Нагадаємо, від початку 2026 року Володимир Зеленський почав звертати увагу країн-партнерів України на нестачу ракет для ЗРК Patriot. Відсутність цих перехоплювачів практично унеможливлює збиття балістичних ракет, якими Росія атакує Україну.

17 лютого 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна зверталася до США щодо надання ліцензії на виробництво ракет для комплексу Patriot у Європі. За словами президента, США, попри обіцянки, не надали Україні такої ліцензії.

Однак 8 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

15 липня онлайн-видання Kyiv Independent повідомило, що США вже почали видачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Зокрема, журналісти зазначили, що компанія-виробник підтримує надання Україні відповідної ліцензії.