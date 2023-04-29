Раніше Євросоюз ввів обмеження на ввіз чотирьох видів української агропродукції

Україна висловила ноту протесту щодо рішення Євросоюзу та Польщі щодо обмежень на імпорт української агропродукції до інших країн. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у суботу, 29 квітня.

За його словами, обмеження, які наклали країни Євросоюзу на імпорт з України, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку ЄС. Відповідну ноту про незгоду України надіслали до посольства Польщі та представництва Євросоюзу у п'ятницю, 28 квітня.

«Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – заявив Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ закликало країн-партнерів віднайти збалансоване рішення, яке буде влаштовувати усі сторони. Олег Ніколенко підкреслив, що лише спільне узгодження проблеми допоможе успішно протидіяти російській війні проти України та вже зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна.

Нагадаємо, 28 квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни заборонили. Водночас Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт, для чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Також ЄС повідомив про виплати у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах, якщо вони скасують односторонні рішення щодо імпорту.