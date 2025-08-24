Україна вперше за 10 років завоювала медаль командної першості на ЧС з художньої гімнастики
«Синьо-жовті» взяли дебютну бронзу Мундіалю
Україна здобула бронзу у командній першості на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що відбувається у бразильському Ріо-де-Жанейро. Ця медаль стала першою для нашої держави за останні 10 років і дебютною після зміни формату змагань – починаючи з 2021 року медалістки командної першості визначаються за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Командна першість:
- 1. Німеччина – 286,500 балів
- 2. Болгарія – 281,550 балів
- 3. Україна – 278,550 балів
В індивідуальних вправах Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка набрали для України у кваліфікації 227,35 бала, пропустивши вперед Німеччину (234,7 бала) та Болгарію (227,9).
У групових змаганнях Україна за вправи з п'ятьма стрічками заробила 23,550 бала, посіла 13-те місце та не змогла кваліфікуватись у фінал. Натомість за вправи з трьома м'ячами та двома обручами наші спортсменки отримали оцінку 27,650 бала, зупинившись за крок від подіуму і завдяки цьому результату вийшли у фінал окремих вправ у міксті. У багатоборстві українки з сумою 51,200 балів посіли дев'яту позицію.
Німеччина та Болгарія випередили Україну у заліку командної першості, однак Україні вдалося втримати бронзову нагороду.
Загалом для України це 11-та нагорода у командній першості. Лише одного разу – у 2001 році – українки виборювали золото.
Усі медалі України на ЧС з художньої гімнастики у командній першості:
- золото – 2001
- срібло – 1993, 2003, 2005
- бронза – 1995, 1997, 1999, 2011, 2014, 2015, 2025