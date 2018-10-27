Україна впоралася з викликами, які збили б з ніг будь-яку іншу країну, - експерт
Таку думку висловив старший науковий співробітник СЕРА, письменник, журналіст Едвард Лукас, закриваючи Львівський безпековий форум, повідомляє Укрінформ.
«Україна - це вже історія успіху. Так, ви маєте проблеми досі. Але виклики, з якими ви стикнулися - вони би збили з ніг будь-яку іншу країну. Маю на увазі фінансово-економічну, конституційну, геополітичну і безпекову кризи, із якими всіма Україна стикнулася одночасно. Вам вдалося з ними впоратися - і це справді вражає», - сказав Лукас.
Водночас, на його думку, українцям варто і надалі ставити складні, критичні питання своєму уряду стосовно корупції, розподілу бюджету, особливо у сфері оборони. Це ознака сили демократичної країни, а не її слабкості, переконаний експерт.
Львівський Безпековий форум проходить з 24 до 26 жовтня. Цього року захід відбувається за підтримки Німецького Фонду Джермана Маршала, Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та Міжнародного фонду «Відродження».