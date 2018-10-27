Україна впоралася з викликами, які збили б з ніг будь-яку іншу країну, - експерт

СуспільствоЯ.І., 27 жовтня7270

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Україна впоралася з викликами, які збили б з ніг будь-яку іншу країну, - експерт
фото прес-служби ЛМР
Українцям варто і надалі ставити складні, критичні питання своєму уряду стосовно корупції, розподілу бюджету, вважає Лукас

Таку думку висловив старший науковий співробітник СЕРА, письменник, журналіст Едвард Лукас, закриваючи Львівський безпековий форум, повідомляє Укрінформ.

«Україна - це вже історія успіху. Так, ви маєте проблеми досі. Але виклики, з якими ви стикнулися - вони би збили з ніг будь-яку іншу країну. Маю на увазі фінансово-економічну, конституційну, геополітичну і безпекову кризи, із якими всіма Україна стикнулася одночасно. Вам вдалося з ними впоратися - і це справді вражає», - сказав Лукас.

Водночас, на його думку, українцям варто і надалі ставити складні, критичні питання своєму уряду стосовно корупції, розподілу бюджету, особливо у сфері оборони. Це ознака сили демократичної країни, а не її слабкості, переконаний експерт.

Львівський Безпековий форум проходить з 24 до 26 жовтня. Цього року захід відбувається за підтримки Німецького Фонду Джермана Маршала, Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та Міжнародного фонду «Відродження».

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