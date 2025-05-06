Україна закликала іноземні держави не здійснювати наругу над пам'яттю про перемогу над нацизом

Міністерство закордонних справ України закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді 9 травня у Москві. Україна розцінюватиме участь іноземців у цьому дійстві як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, повідомили у пресслужбі українського МЗС у вівторок, 6 травня.

У заяві щодо участі іноземних військових на російському параді, приуроченому до дня перемоги 9 травня, МЗС наголосило, що наразі Росія веде повномасштабну війну проти українського народу. За даними МЗС, під час цієї агресії російські окупанти вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, депортували щонайменше 20 тис. дітей, убили ще 620 та поранили майже 2000 неповнолітніх. Росіяни на українській території скоюють розстріли та тортури цивільних та військовополонених, зґвалтування, мародерство, удари по житлових кварталах, енергетиці та цивільній інфраструктурі.

«Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію», – повідомили у пресслужбі МЗС.

У міністерстві наголосили, що участь іноземних військових є неприйнятною, а Україна розцінюватиме такі дії як наругу над пам’яттю про перемогу над нацизмом та пам’яттю мільйонів українців, які брали участь у Другій світовій війні. У пресслужбі МЗС закликали всі іноземні держави гідно вшанувати жертв Другої світової війни та перемоги над нацизмом без виправдань російської агресії проти України.

«Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 3 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не даватиме гарантій безпеки для лідерів країн, які відвідають парад 9 травня в Росії. Він наголосив, що Україна вимагає щонайменше 30-денного перемир’я, а не припинення вогню для проведення російського параду та заявив, що за безпеку іноземних діячів у Москві відповідає виключно Росія. Президент додав, що Україна не рекомендує з погляду безпеки відвідувати Росію, оскільки вона може скоїти провокації для звинувачення України.

Нагадаємо, 28 квітня Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги. Україна та США відреагували на заяву Путіна та наголосили на необхідності постійного припинення вогню. Тоді Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче миру, то може припинити вогонь, не чекаючи 8 травня.

Зазначимо, російські ЗМІ з посиланням на Кремль повідомили, що до Росії планують прибути лідери та представники 22 країн. Серед них – голова Китаю Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Палестини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, посол Ізраїлю та невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро. Крім того, до Росії планували приїхати прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич