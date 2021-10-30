Відповідні аукціони для імпорту електроенергії були скасовані

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що з 1 листопада Україна не імпортуватиме білоруську та російську електроенергію. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідні аукціони були скасовані.

«Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований», – написав він.

Герус додав, що напередодні на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля. За даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи теплових електростанцій не дотримувалися гарантованих запасів вугілля. Порушення виявили на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС і Слов’янській ТЕС.

«Гарантовані запаси вугілля – це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані умови ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тонн вугілля», – зазначив він.

Як пише LB.ua, НАЕК «Енергоатом» викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ «Електро Ком'юніті». Передбачалося, що імпорт відновиться з 1 листопада. Водночас рішення про заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі НКРЕКП ухвалила 26 травня.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цього – рекордні ціни на газ і вугілля. 29 вересня регулятор продовжив дію заборони до 1 листопада.

Крім того, раніше голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що у 2022 році об'єднана енергетична система України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E».