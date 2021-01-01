Спецоперація з повернення українських громадян тривала два роки

В аеропорт «Бориспіль» увечері 31 грудня прибув літак із двома жінками та сімома дітьми — громадянами України, яких повернули з таборів для біженців у Сирії «Аль-Хол» та «Рож».

Звільнення громадян України стало результатом операції, до якої були причетні представники Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський назвав їхнє звільнення «одним із найскладніших завдань останнього часу».

«Двох жінок та семеро їхніх дітей кілька років утримували у жахливих умовах табору. «Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу – дістати їх звідти. Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби. Це про реальну, а не фейкову спецоперацію», – написав Зеленський в Telegram.

За його словами, спочатку на заваді їхнього звільнення стояли інтенсивні бої на території Сирії, а потім – діяло суттєве обмеження через пандемію.

«Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це ускладнювало роботу», – додав президент.

Зеленський також наголосив, що Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, «якими б вони не були і де б не потрапили в біду».

За даними «Суспільного», до операції також були залучені партнерські спецслужби, зокрема США та Іраку. Повернутих українок перевіряли на ймовірну причетність до терористичної діяльності — такого зв’язку вони не встановили.

Повернуті жінки та діти опинилися на території Іраку та Сирії приблизно з 2014-2015 року за різних обставин — поїхали або разом із чоловіками, або на роботу. Там вони в певний момент опинилися на територіях, підконтрольних «Ісламській державі» (ІДІЛ) — терористичній організації, розгромленій у 2019 році.

Спецоперація з повернення українок і дітей тривала два роки. За даними «Суспільного», йдеться лише про перший етап операції, і в майбутньому в Україну мають повернути й інших громадян. Ще у 2019 році голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров говорив, що в таборах для біженців у Сирії перебувають 75 громадян України — 21 жінка і 54 дитини.

«Крим.Реалії» з посиланням на джерело в силових структурах вказує, що жінки є кримськими татарками, і повернули їх саме з табору для біженців «Рож», що на північному сході Сирії й контролюється опозиційними Сирійськими демократичними силами.

Як уточнює «Громадське», проблема повернення людей із таборів для біженців у Сирії полягає в тому, що таких людей перевіряють на причетність до тероризму. Після розгрому ІДІЛ у Сирії у 2019 році сотні європейців, які до того доєдналися до лав терористичної організації, опинилися у таборах на півночі Сирії, якими керують курди. Більшість із них – це жінки з дітьми, що народилися від терористів.

Уряди європейських країн підозрюють таких жінок у зв’язках із ІДІЛ чи тероризмі, а тому неохоче репатріюють їх на батьківщину. У деяких випадках їх навіть позбавляють громадянства – як це сталося у випадку з британкою Шамімою Беґам. Утім правозахисні організації закликають країни Європи повернути своїх громадян. Вони стверджують, що якраз тривале перебування жінок із дітьми в таборах загрожує їхній радикалізації та погіршує їхнє здоров’я.