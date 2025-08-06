Україна запропонувала США сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки
Зеленський наголосив, що Україна та партнери мають чітку позицію щодо чесного завершення війни
Президенти Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські партнери обговорили перемовини спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Кремлі 6 серпня. За результатами розмови українська сторона запропонувала, аби представники Києва, Вашингтона та партнерів сформували спільну позицію на рівні радників з безпеки. Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна та партнери мають абсолютно чітку позицію щодо чесного завершення війни.
«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала», – сказав президент.
На його думку, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, зокрема завдяки тиску з боку США. Водночас президент додав: «Але головне, щоб вони (росіяни, – ред.) не обманули нас в деталях – ані нас, ані Сполучені Штати».
Нагадаємо, 6 серпня президент Дональд Трамп повідомив, що зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Москві була «дуже продуктивною» та сторонам вдалось досягнути «великого прогресу».
Водночас джерела агентства Reuters у Білому домі повідомили, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити про обіцяні вторинні санкції щодо Росії в п’ятницю, 8 серпня.