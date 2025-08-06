Президенти Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські партнери обговорили перемовини спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Кремлі 6 серпня. За результатами розмови українська сторона запропонувала, аби представники Києва, Вашингтона та партнерів сформували спільну позицію на рівні радників з безпеки. Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та партнери мають абсолютно чітку позицію щодо чесного завершення війни.



«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала», – сказав президент.

На його думку, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, зокрема завдяки тиску з боку США. Водночас президент додав: «Але головне, щоб вони (росіяни, – ред.) не обманули нас в деталях – ані нас, ані Сполучені Штати».

Нагадаємо, 6 серпня президент Дональд Трамп повідомив, що зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа із російським лідером Владіміром Путіним у Москві була «дуже продуктивною» та сторонам вдалось досягнути «великого прогресу».

Водночас джерела агентства Reuters у Білому домі повідомили, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити про обіцяні вторинні санкції щодо Росії в п’ятницю, 8 серпня.