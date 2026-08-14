Російське судно Abinsk, проти якого запровадили санкції

Україна запровадила санкції проти компаній, людей та морських суден, які причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у пʼятницю, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

До нового санкційного пакета увійшли 13 кораблів. Зазначається, що судна, які вивозять українське зерно з ТОТ, ходять під прапорами різних держав. Вісім із них мають російський прапор, три – панамський, і ще по одному – Белізу та Сен-Кітс і Невісу.

Під санкції також потрапили власники цих суден та капітани. Загалом у санкційному пакеті йдеться про 11 росіян. Крім того, економічні обмеження запровадили проти 28 компаній, які організовують вивезення збіжжя з тимчасово окупованих територій.

Україна також передасть усю інформацію про фігурантів санкційного списку міжнародним партнерам, щоб ті запровадили аналогічні обмеження.

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«Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників», – прокоментував нові санкції президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня Зеленський повідомив, що Україна готує нові санкційні кроки проти Росії. Вони покликані посилити тиск на воєнно-промисловий комплекс Росії та унеможливити її адаптацію до вже запроваджених економічних обмежень.