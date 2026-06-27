Платформа «Додому» допоможе сформувати персональний план повернення

Для україців за кордоном, які розглядають можливість повернення на Батьківщину, у тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому». Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України в суботу, 26 червня.

Як розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Ґданську, ця платформа допоможе українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення.

«Додому» містить інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні, а також дані про осередки за кордоном, де можна отримати допомогу при ухваленні рішення про повернення – Центри єдності та організації, які входять у Мережу єдності.

Окремо передбачено розділ із «візитівками» громад, які готові приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. У ньому доступна інформація про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наразі до платформи вже долучилися понад 100 громад.

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Ознайомитись з платформою можна за посиланням.

Додамо, наприкінці травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном вимушено перебувають 8 млн українців. За його словами, для України це «безпековий виклик», над подоланням якого працюють Київ та його партнери.