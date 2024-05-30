Данія дозволила Україні використовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях у Росії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Данія не буду обмежувати Україну у використанні наданих їй винищувачів F-16. Про це голова данського МЗС заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє у четвер, 30 травня, «Європейська правда».

Журналісти запитали Ларса Люкке Расмуссена, чи дозволить Данія використовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях у Росії.

«Коротка відповідь – так. Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора», – пояснив міністр.

Зазначимо, що Данія пообіцяла надати Україні 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів мають поставити в Україну вже влітку 2024 року. Крім того, Бельгія зобов’язалась до 2028 року передати Україні 30 своїх винищувачів F-16, але з умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по об’єктах на території Росії.

Як інформував ZAXID.NET, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни, які передають Україні зброю, дозволити використовувати її на території Росії.

Із думкою Єнса Столтенберга вже погодилась низка країн. Зокрема, Польща, Латвія, Нідерланди, Франція та Чехія та Швеція. Першою ж країною, яка дозволила Україні наносити удари по військових об’єктах на території Росії, була Велика Британія.