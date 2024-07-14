Олександр Товкай здобув 1535 очок

Український спортсмен Олександр Товкай здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства серед чоловіків, який відбувався у столиці Угорщини Будапешті. Про це у суботу, 13 липня, повідомили у пресслужбі міністерства молоді та спорту.

В особистому заліку у фінал вийшли троє українських спортсменів: Олександр Товкай, Юрій Ковальчук та Гордій Березняков. Олександр Товкай здобув золото. Таким чином він став першим в історії України чемпіоном Європи у сучасному пʼятиборстві серед чоловіків. Як пише «Суспільне Спорт», головним конкурентом Товкая був італієць Джорджіо Малан, який був чинним чемпіоном Європи. Він показав найкращий час у лазер-рані, проте український спортсмен випередив Малана на десять очок у загальному заліку і фінішував першим.

Топ-3 на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства серед чоловіків:

Олександр Товкай (Україна) – 1535 очок;

Джорджіо Малан (Італія) – 1525;

Марвін Дог (Німеччина) – 1522;

У командному заліку Україна здобула «срібло», поступившись Італії, але обійшовши Угорщину.