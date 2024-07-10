Володимир Зеленський зазначив, що кілька десятків літаків, передачу яких анонсували партнери, є «нічим»

Для того, щоб Україна зрівнялася з Росією у небі, західні партнери мають надати майже 130 винищувачів F-16. Про це заявив ввечері вівторка, 9 липня, президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана в межах саміту НАТО Володимир Зеленський повідомив, що Україна із нетерпінням очікує на передачу винищувачів від союзних країн.

«Знаєте, ми постійно чекаємо. Як моя мама чекала мене після школи, але я постійно знаходив причини прийти пізніше. Але це серйозніше, набагато серйозніше», – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, росіяни застосовують проти України 300 своїх винищувачів, а країни-партнери ухвалили рішення лише щодо кількох десятків F-16. У кількості та датах прибуття, на думку Володимира Зеленського, й полягає проблема надання авіації Україні. Він підкреслив, що для зрівняння шансів у небі Україні необхідно отримати майже 130 літаків від західних партнерів.

«Навіть якщо їх буде 50 – це ніщо. У них три сотні, а у нас 50. Ми захищаємося, ми потребуємо 128 літаків. Це флот. Поки в нас не буде стільки літаків, ми не зможемо з ними зрівнятися в небі, це буде складно», – повідомив Володимир Зеленський.

До слова, 8 липня у пресслужбі Офісу Президента повідомили, що Польща розглядає можливість передачі щонайменше однієї ескадрильї (до 14 літаків) винищувачів МіГ-29 із власного озброєння. Водночас країна висунула вимогу замінити її радянські винищувачі на сучасне західне озброєння.

13 червня Володимир Зеленський під час пресконференції щодо підписання безпекової угоди між Україною та США заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ескадрильї літаків різних типів, які не обмежуються F-16. Скільки саме літаків планує надати США Україні, Володимир Зеленський не уточнив. Зауважимо, американська ескадрилья складає від 12 до 24 літаків, а українська – від 12 до 14 літаків.

Нагадаємо, 9-11 липня триває 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. На ньому зберуться 32 лідери країн-членів НАТО та їхні 35 партнерів, серед яких і Україна.

Перед самітом НАТО у низці країн світу пройшли проукраїнські мітинги із закликами надати Україні додатковий захист від терористичних атак росіян. Протести відбулися на тлі масованого обстрілу російських окупантів, внаслідок якого в Києві було пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит», а в Україні загинуло майже 50 людей.