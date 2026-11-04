Вікторія Спартц виступила проти пакета американської допомоги Україні на понад 60 млрд доларів

Уродженка України і конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників у 5-му виборчому окрузі штату Індіана. Станом на ранок середи 4 листопада, після підрахунку 99% голосів, її суперник – демократ Джей Ді Форд, сенатор штату Індіана, – отримав 51,7% голосів, тоді як Спартц підтримали 48,3%. Тепер округ уперше за 30 років представлятиме демократ. Про перемогу Форда повідомили Indiana Capital Chronicle.

Ці результати стали частиною проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада. За попередніми прогнозами, демократи можуть отримати контроль над обома палатами Конгресу, що суттєво вплине на можливості адміністрації президента Дональда Трампа реалізувати свою політику. Водночас остаточного розподілу місць у Сенаті та Палаті представників ще не оголосили.

Вікторія Спартц народилася 1978 року в Носівці Чернігівської області, яка на той час входила до складу Української РСР. У 22 роки вона переїхала до США після знайомства зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем. Американське громадянство отримала у 2006 році. За освітою та професійним досвідом Спартц є бухгалтеркою, має сертифікацію Certified Public Accountant (CPA), а також займається підприємницькою діяльністю. У її професійній біографії згадуються фінансовий консалтинг, фермерство та операції з нерухомістю.

Політичну кар’єру вона розпочала на рівні штату Індіана, де працювала в законодавчому органі. У 2020 році Спартц перемогла на виборах до Палати представників США. Вона стала першою жінкою українського походження в Конгресі.

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Вікторія Спартц належить до консервативного крила Респуліканської партії. Водночас протягом політичної кар’єри вона здобула репутацію непередбачуваної представниці своєї фракції. Зокрема, у 2023 році під час першого голосування за спікера Палати представників вона відмовилася підтримати республіканця Джима Джордана й натомість віддала голос за конгресмена Томаса Мессі.

На початку повномасштабного російського вторгнення Спартц була однією з помітних прихильниць підтримки України в американському Конгресі. Однак згодом її позиція щодо військової та фінансової допомоги Києву стала значно критичнішою. У квітні 2024 року, коли Конгрес розглядав пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів, конгресвумен заявила, що не голосуватиме за нього. Вона також запропонувала поправки, спрямовані на скорочення військової та економічної допомоги Україні, й підтримувала ідею надавати фінансування у формі позик.

Свою позицію Спартц пояснювала необхідністю посилити контроль за використанням американських коштів. Вона звинувачувала український уряд на чолі з Володимиром Зеленським у корупції, виступала проти надання Україні так званих «чистих чеків» і наголошувала, що США мають насамперед зосередитися на безпеці власного кордону.

Її голос проти пакета допомоги пролунав через три дні після російського ракетного удару по Чернігову — місту, де проживала її родина. Внаслідок атаки загинули 18 людей. Рішення конгресвумен викликало обурення серед частини українців, зокрема чернігівців, які сприйняли його як зраду країни походження Спартц.

Видання Kyiv Post також повідомляло про різкі висловлювання конгресвумен на адресу української влади. Зокрема, вона називала Київ та український парламент «покидьками й шахраями», водночас заявляючи, що продовжує підтримувати Україну.

Проміжні вибори у США відбуваються посередиі президентського терміну – кожні два роки після президентських виборів. Цього разу американці обирали всіх 435 членів Палати представників, а також представників на 35 місць у Сенаті. Переможці складуть присягу на початку січня 2027 року.

Перед голосуванням республіканці мали невелику перевагу в обох палатах Конгресу. У Сенаті вони контролювали 53 місця проти 47 у демократів, а в Палаті представників співвідношення становило 219 до 214.

Контроль над Конгресом має важливе значення для реалізації президентської політики. Палата представників бере участь в ухваленні законів, затвердженні федерального бюджету, зокрема видатків на міжнародну допомогу, а також обирає спікера. Якщо опозиційна до президента партія отримає більшість, їй простіше блокувати законодавчі ініціативи адміністрації та впливати на її рішення.

За прогнозами NBC News, демократи здобудуть контроль і над Палатою представників, і над Сенатом. Про перемогу демократів у боротьбі за Палату представників також повідомили CBS News і CNN.

Одним із чинників, який міг вплинути на результати голосування, стало ставлення американців до чинного президента. За даними CBS News, станом на день виборів рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа становив 38%. Близько 60% виборців заявили, що президент був одним із чинників, які вплинули на їхній вибір.

Крім того, демократи здобули перемоги на губернаторських виборах у Джорджії, Айові, Техасі та Огайо. Одним із головних претендетів на посаду спікера Палати представників у разі переходу контролю до демократів називають лідера їхньої фракції Гакіма Джеффріса.