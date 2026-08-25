Українки, які через війну опинилися в Німеччині, створили майже чотириметровий рушник-оберіг до Дня Незалежності України. Його презентували у Мюнстері 24 серпня та зареєстрували як рекорд, він потрапив до «Книги світових рекордів». Над проєктом під назвою «Стібки перемоги» працювала 21 українка віком від дев’яти до 66 років. Кожна вкладала у вишивку власні переживання, молитви та мрії про перемогу України. Довжина рушника – чотири метри, вишитої частини – 3,6 метра, висота – 1,3 метра. За задумом Галини Калинюк зі Львівщини, рушник має стати символічним оберегом України. Вишили його за схемою Vivsters. Рушник Незламності зареєстрували, як рекорд Німеччини в категорії розміри: «Найбільший вишитий хрестиком український "Рушник Незламності", створений українками у вимушеному перебуванні в Німеччині».

Відео Олени Орлик