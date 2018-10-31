Комедія «Dzidzio Перший раз» за перший вікенд прокату зібрала понад 9 млн грн

Бюджет стрічки склав 19,5 млн грн.

Українська романтична комедія «Dzidzio Перший раз» за перший вікенд прокату зібрала 9 млн 246 тис. грн. Про це повідомив Михайла Хома (він же Dzidzio) на своїй сторінці в Instagram.

За сюжетом, 34-річний бородатий холостяк Дзідзьо живе на Львівщині на гроші, що прислає мати-заробітчанка. Вона мріє одружити сина, але він спізнюється на літак до Португалії, де мати підшукала йому дівчину. Розгнівана мати (у фільмі її зіграла справжня мама Dzidzio Галина Хома, яка спеціально заради зйомок приїздила в Україну з Португалії) виганяє сина з львівської квартири та відправляє у дідову хату. Саме там Дзідзьо та знаходить справжнє кохання.

Бюджет стрічки склав 19,5 млн грн. Фільм знято за приватні кошти, без підтримки держави. Режисером, окрім Михайла Хоми, є Тарас Дронь. У головній ролі, звичайно, знявся Дзідзьо. У ролях - Анна Тихомирова, Сергій Либа та інші.

Як розповів музикант та актор від час прем’єри картини у «Планеті кіно», фільм знімали за рекордний час. Між написанням сценарію та прем’єрою минуло усього 7 місяців. Зйомки відбувались у Львові, в селі Бортники,в рідній хаті співака, та у Ходорівській лікарні, де він народився.

Загалом вийшла досить нова для того образу, який створив та успішно експлуатує Дзідзьо, історія. Адже комедія тут змагається за першість із мелодрамою. На відміну із першим повнометражним кінематографічним досвідом музиканта, фільмом «Dzidzio Контрабас», тут важливу роль відіграє любовна історія.

Також важливим моментом є те, що стрічка є доступною для показу незрячим та нечуючим людям. Стрічка має формат з субтитрами та тифлокоментарем.

Нагадаємо, фільм «Dzidzio Контрабас» за перший вікенд заробив 7,7 млн. грн. Загалом стрічка завершила прокат із солідною для українського фільму сумою у 22 млн. грн.

Більше з суто українських фільмів, без врахування копродукції, зібрали лише «Слуга народу-2» (23,8 млн. грн., 2016 рік) та «Кіборги» (23,2 млн. грн., 2018 рік). Проте усі рекорди побила комедія «Скажене весілля», яка стартувала у прокаті 4 жовтня 2018 року у уже має в активі 46 млн. грн. Її прокат ще триває.