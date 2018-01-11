Українська компанія створила додаток для пошуку фільмів, який працює за аналогією з Tinder

Додаток The Movie Expert призначений для пошуку фільмів для перегляду

Українська компанія Mauris випустили додаток The Movie Expert, який призначений для пошуку фільмів для перегляду. Про це пише спеціалізований ресурс AIN.UA з посиланням на представників компанії.

Як повідомляється, головна особливість The Movie Expert - пошук фільмів за аналогією з додатком Tinder. На головному екрані висвічуються картки з фільмами. При натисканні на картку, з'явиться додаткова інформація про фільм: короткий опис, трейлер і актори. Якщо користувач дивився фільм, він може оцінити його. В іншому випадку, користувачеві запропонують додати стрічку в список «Хочу подивитися», або просто її пропустити.

На основі оцінок користувача The Movie Expert підбирає йому більш релевантні фільми. Каталог з планованими для перегляду картинами доступний в окремому розділі. Там же можна подивитися рекомендації додатки в форматі списку. У базі програми міститься близько 12 тис. фільмів і серіалів, і вона регулярно поповнюється.

Зараз додаток знаходиться в бета-версії, але вже доступний для скачування в App Store і Google Play. Команда The Movie Expert зазначає, що найближчим часом випустить оновлену версію. У ній можна буде порекомендувати обрані фільми, дивитися свою детальну статистику, шукати фільми в пошуку, а також отримувати вибірки з стрічок на різні тематики.

Також передбачається, що в новій версії The Movie Expert з'явиться PRO-режим, який дозволить користувачам переглядати приховані фільми в звичайній версії без реклами, а також подивитися детальну аналітику своїх переваг.