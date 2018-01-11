Українська компанія створила додаток для пошуку фільмів, який працює за аналогією з Tinder

Українська компанія Mauris випустили додаток The Movie Expert, який призначений для пошуку фільмів для перегляду. Про це пише спеціалізований ресурс AIN.UA з посиланням на представників компанії.
Як повідомляється, головна особливість The Movie Expert - пошук фільмів за аналогією з додатком Tinder. На головному екрані висвічуються картки з фільмами. При натисканні на картку, з'явиться додаткова інформація про фільм: короткий опис, трейлер і актори. Якщо користувач дивився фільм, він може оцінити його. В іншому випадку, користувачеві запропонують додати стрічку в список «Хочу подивитися», або просто її пропустити.
На основі оцінок користувача The Movie Expert підбирає йому більш релевантні фільми. Каталог з планованими для перегляду картинами доступний в окремому розділі. Там же можна подивитися рекомендації додатки в форматі списку. У базі програми міститься близько 12 тис. фільмів і серіалів, і вона регулярно поповнюється.
Зараз додаток знаходиться в бета-версії, але вже доступний для скачування в App Store і Google Play. Команда The Movie Expert зазначає, що найближчим часом випустить оновлену версію. У ній можна буде порекомендувати обрані фільми, дивитися свою детальну статистику, шукати фільми в пошуку, а також отримувати вибірки з стрічок на різні тематики.
Також передбачається, що в новій версії The Movie Expert з'явиться PRO-режим, який дозволить користувачам переглядати приховані фільми в звичайній версії без реклами, а також подивитися детальну аналітику своїх переваг.
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