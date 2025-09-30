Загалом з Сектора Гази евакуювали 57 людей

У вівторок, 30 вересня, Головне управління розвідки за дорученням МЗС України та президента Володимира Зеленського здійснило операцію з евакуації майже 50 українців із Сектора Гази. Разом із ними розвідка евакуювала їхніх палестинських родичів, повідомили у пресслужбі ГУР.

Операцію виконали на тлі критичного погіршення безпекової ситуації в Секторі Гази. Нагадаємо, наприкінці серпня ООН офіційно визнала, що в Газі є повномасштабний голод.

«У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано дев’ять палестинців ― членів сімей громадян України», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка оприлюднила історію уродженки з Полтавщини Людмили, яка разом з шістьома дітьми потрапила під обстріл у Секторі Гази. Атака знищила її будинок, і жінка з дітьми жила пів року в наметах.

Зазначається, що літак з евакуйованої групою приземлився в аеропорту молдовського Кишинева. З Молдови до України евакуйовані люди вирушать автобусами.