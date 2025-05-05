Українські солдати на параді з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги в Лондоні, 5 травня 2025 рік

Українські військовослужбовці взяли участь у параді до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні у Лондоні. Присутні на параді глядачі зустріли колону солдатів з синьо-жовтим прапором оплесками. Про це пишуть BBC та Kyiv Post в понеділок, 5 травня.

Україну на параді представляли 11 солдатів, які перебувають у Великій Британії на навчанні в межах багатонаціональної операції Interflex.

Ukrainian troops join London procession to mark VE Day 80th anniversary pic.twitter.com/vkWEC7Uu0b — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

Як йдеться, українські захисники приєднались до союзницьких сил та пройшли повз Букінгемський палац, де перебувала британська королівська сім’я. Король Великої Британії Чарльз III встав на знак пошани до українських військових, пише BBC.

Разом з монархом за парадом спостерігали королева Камілла, принц та принцеса Уельські Вільям та Кейт, а також принци Джордж і Луї та принцеса Шарлота.

Король Чарльз III та інші члени королівської сім'ї долучились до церемонії на честь 80-ї річниці Дня Перемоги (EPA-EFE)

Парад також супроводжували сучасні військові літаки та літаки часів Другої світової війни, що пролітали над Лондоном.

Українські військові приєднались до понад тисячі британських військовослужбовців.

Раніше міністерство оборони Великої Британії заявило, що об’єднання сил для участі у параді символізуватиме глобальну підтримку «безперервної боротьби України за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення Росії».

«У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни цілком доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту за свободу, беруть участь у понеділковому заході», – цитував Sky News українського офіцера Павла, який брав участь у параді.

Нагадаємо, День Перемоги в Європі відзначається щороку 8 травня в день, коли союзники офіційно визнали капітуляцію Німеччини в 1945 році. Натомість РФ відзначає цей день 9 травня, за прикладом Радянського Союзу.