Українські ВМС і військовий корабель США провели спільні тренування в Чорному морі

Вертольоти українських ВМС у складних метеоумовах здійснили понад 10 посадок на борт американського корабля

Морська авіація Військово-морських сил Збройних сил України провела спільні тренування типу PASSEX із кораблем USS Carney (DDG 64) ВМС США в Чорному морі. Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

Відзначають, що мета цих тренувань - відпрацювання взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня сумісності.

Під час навчань вертольоти українських ВМС Ка-27пч і Ка-27пр у складних метеоумовах здійснили понад 10 посадок на борт американського корабля, провели розвідку і спостереження за надводною обстановкою.

Фото Міноборони України

«Відпрацювання подібних спільних елементів - це вже звична для нас справа. Але, безумовно, кожна така можливість стає хорошим приводом для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами відповідно до сучасних стандартів», – прокоментував т.в.о. заступника командувача ВМС ЗСУ з бойової підготовки капітан 2-го рангу Андрій Куриленко.

Зазначимо, що корабель USS Carney (DDG 64) ВМС США 8 січня прибув у порт Одеси, де перебував з дружнім візитом до 11 січня.