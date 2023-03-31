Рішення уряду поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпійські ігри 2024 року

Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там представлені спортсмени з Росії або Білорусі. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пізно ввечері у четвер, 30 березня.

Рішення уряду поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення на пропозицію колеги Гутцайта (міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт – ред. ), що ми беремо участь у відбіркових змаганнях тільки там, де немає росіян. Відповідно, участь поза цими критеріями може бути основою для федерацій позбавлення статусу національних», – заявив Немчінов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Детального роз'яснення, як діятиме заборона уряду, немає. На одному й тому ж старті можуть проходити змаганнях в особистих та командних стартах – невідомо, чи поширюватиметься заборона на увесь турнір.

«Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах. Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей», – заявив Немчінов.

Нагадаємо, що 28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до змагань, висунувши кілька вимог. Ці рекомендації не стосуються участі російських та білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі та зимовій Олімпіаді-2026 в Мілані.