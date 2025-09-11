Проєкти, що потрапили до довгого списку, були відібрані з понад 4300 заявок

Онлайн-журнал про архітектуру та дизайн Dezeen оголосив лонглист премії Dezeen Awards у категорії інтер’єрів. Лонглист складається із 189 проєктів серед яких два з Києва, передає «Хмарочос».

Усі ці проєкти змагаються у 13 категоріях та створені студіями з 48 різних країн, включаючи Дубай, Бульгію, Португалію та Сінгапур. Найбільше проєктів відібрали з Великої Британії– 15.

Серед робіт – шведський будинок для відпочинку з дахом у формі капелюха з алюмінію, колишній банк у Лондоні, який перетворили на готель та фудхол у Макао з елементами арт-деко.

LEV Development – ваш ритм. Ваш простір. Ваш стиль життя. У кожному проєкті – продуманість, у кожному рішенні – характер.Безпека, комфорт та функціональність – все те, що дійсно важливо, з турботою про людей та про країну.

У лонглисті Україну представляють два проєкти з Києва: інтер’єр ресторану Strichka від AIIX Studio та шоурум Storage & Domaine 17 від Temp Project.

STRICHKA – український ресторан з сучасними стравами, які приготовані з місцевих інгредієнтів. Проєкт переосмислює традиційні мотиви через сучасний дизайн, розкриваючи глибину української культури. У дизайні інтер’єру використано керамічну плитку з відбитками польових трав.

Фото: Євген Авраменко

Проєкт Storage & Domaine 17 – це спільний шоурум вуличного одягу в центрі Києва, який об’єднує два незалежні бренди в дизайнерському наративі, сформованому постапокаліптичним урбанізмом. Архітекторка Анастасія Темпінська перетворила три зали в старій будівлі на Шота Руставелі на атмосферу «покинутої промислової зони, захопленої природою».

Фото: his.ua

Проєкти, що потрапили до довгого списку, були відібрані з понад 4300 заявок. Фіналістів відбиратимуть міжнародні судді, серед них відомі дизайнери Татьяна фон Штайн, Девід Тулструп та Сімона Хааг. Вони визначать короткі списки у жовтні, а головне журі обере переможців у листопаді.