Григорій Ільчишин став першим українцем, який зумів вибігти з 5 секунд

У китайському Уцзяні нині відбувається етап Кубка світу зі скелелазіння на швидкість. Україну на ньому представляють чотири спортсмени: троє у чоловічих змаганнях й один – у жіночих.

Напередодні першу медаль для «синьо-жовтих» виборов Григорій Ільчишин. За підсумками кваліфікації до фінальної частини потрапили Ярослав Ткач, який повторив рекорд України за часом з результатом в 5,09 секунди, а також 20-річний Ільчишин.

У чвертьфіналі Григорій оновив рекорд України у протистоянні проти китайця Схоу Хунчу (5,01 секунди) і пройшов до півфіналу. Натомість Ткач зазнав падіння й вилетів зі змагань. У півфіналі українець випередив на 0,06 секунд бронзового призера Олімпіади-2024 Самуеля Вотсона (США).

На жаль, у фіналі Ільчишин поступився дворазовому переможцю етапів китайцю Цзяньго Луну з різницею у 0,10 секунд. З позитивного, Григорій зумів вдруге оновити національний рекорд: він став першим українцем, який зумів вибігти з 5 секунд – результат 4,98 с є новим найвищим досягненням в історії українського скелелазіння.

Цікаво, що Ільчишин здобув для України першу медаль за останні шість років. Востаннє наші скелелази здобували нагороду у квітні 2019 року – тоді Костянтин Павленко теж виграв срібло. Для Ільчишина ця нагорода стала першою в кар'єрі на рівні Кубка світу.