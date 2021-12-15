Романа Цимбалюка (зліва) захищатиме російський адвокат Микола Полозов (справа)

Українського журналіста, кореспондента агенції УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, проти нього хочуть порушити кілька адміністративних справ.

«Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився у цій-таки Росії поза законом. Як водиться, звинуватили у екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ. Проте важливо розуміти специфіку. Грань між “адміністративним” екстремізмом та “кримінальним” дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною. Чимало експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті і “гумові”, тобто дозволяють натягувати норму на будь-які обставини», – написав у Facebook адвокат Микола Полозов, який захищатиме Цимбалюка в російських судах.

Він вважає, що з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності.

Сам Цимбалюк зазначив, що «часи нині неспокійні, хунта біснується і зводить наклеп».

«Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин.

Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою», – написав Цимбалюк.

41-річний Роман Цимбалюк – український журналіст, власний кореспондент української інформаційної агенції УНІАН у Росії. Він – єдиний український журналіст, який має офіційну акредитацію в РФ.

Цимбалюк займає тверду проукраїнську позицію. За час російської агресії в Україні він відзначився в'їдливими запитаннями російським політикам, включаючи президента Росії Володимира Путіна, а також сміливими заявами на підтримку України на популярних російських телевізійних ток-шоу.

У березні 2017 році Цимбалюка затримала московська поліція, однак через кілька годин відпустила.