Українську Галицьку партію очолив 24-річний пластун

24-річний Роман Лозинський став наймолодшим партійним лідером в Україні

Новим лідером Української Галицької партії став 24-річний політолог і пластун Роман Лозинський. За його кандидатуру проголосували більшість депутатів партійного з’їзду, який 31 березня відбувся у Львові, повідомила прес-служба УГП.

Попередній лідер УГП Бондан Панкевич, який очолював УГП дві канденції поспіль, не балотувався, оскільки це заборонено статутом партії. Конкуренцію 24-річному Романові Лозинському склав шеф-редактор аналітичного сайту Zbruc.eu і заступник голови політради партії 57-річний Орест Друль, однак перед останнім голосуванням він зняв свою кандидатуру. В результаті його обрали головою головної контрольної комісії УГП.

Згідно з статутом УГП, голову політради партії переобирають щороку, а одна людина не може займати свою посаду більше двох каденцій поспіль.

Як зазначається у повідомленні прес-служби УГП, впродовж минулого року Роман Лозинський був заступником голови політради УГП і очолював секретаріат партії. За освітою він політолог, закінчив ЛНУ ім. Івана Франка, Школу публічного адміністрування Українського Католицького Університету, кілька програм на тему політичного лідерства.

Українська Галицька партія офіційно зареєстрована в Україні з 2014 року. Восени 2015 року партія брала активну участь у місцевих виборах на Галичині і отримала близько 80 депутатів у різних місцевих радах Західної України. УГП представлена власною фракцією у Львівській міськраді.