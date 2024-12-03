Міністерство цифрової трансформації розбирається з усіма юридичними й технічними питаннями

Подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії у «Дії» можна буде вже у 2025 році, загалом буде доступно 45 категорій. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри у 2025 році запустить 45 категорій заяв про відшкодування збитків від Росії через «Дію». Зокрема, серед категорій будуть доступні заяви про втрату житла, здоров'я чи майна.

«Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоди життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», – зазначив Федоров.

Наразі відомство розбирається з усіма юридичними й технічними питаннями.

Міністр відзначив, що ще у квітні почався збір інформації про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв були:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

«Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій Росії – подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал. Світ повинен знати все про злочини країни-терориста», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, уряд Нідерландів 17 лютого 2023 року офіційно дав «принципову згоду» на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких Україні завдала російська агресія.

25 липня у «Дії» з'явилась можливість подати заяву до реєстру збитків у Гаазі.